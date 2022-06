Indexy: Na byt v Praze lidé vydělávají přes 17 let, v republice více než 15 let

Na nový byt v Praze s plochou 70 metrů čtverečních lidé vydělávají přes 17 let, o 2,4 roku více než loni. Vyplývá to z indexu dostupnosti bydlení CG-Index zpracovávaný developerem Central Group. V celé republice je pak nutno podle Indexu prosperity Česka na pořízení bytu vynaložit více než 15 ročních mezd. V Česku je tak pořízení vlastního bydlení podle analytiků České spořitelny a portálu Evropa v datech nejnákladnější v Evropské unii. Zástupci obou indexů to dnes uvedli na tiskových konferencích. CG-Index, který pracuje s daty z Informačního systému o průměrném výdělku ministerstva práce a vychází z analýzy Central Group, Trigemy a Skansky, počítá s průměrnou hrubou měsíční mzdou v metropoli 50.363 korun a cenou nového bytu o 10,4 milionu korun. Z toho vychází, že na byt je potřeba 17,3 ročních mezd, před pěti lety do bylo 12,7. Podle zakladatele a šéfa Central Group Dušana Kunovského panuje na stavebním trhu obrovská nejistota, za kterou stojí mnoho faktorů. Především stoupající inflace a ceny stavebních materiál či energií.