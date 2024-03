Inflace klesla na 2 procent. Analytici upozorňují na přetrvávající tlaky ve službách

I přes únorové zpomalení meziroční inflace na 2 procenta z lednových 2,3 procenta stále přetrvávají inflační tlaky ve službách. Upozornili na to analytici, které oslovila ČTK, při hodnocení dnes zveřejněných dat Českého statistického úřadu (ČSÚ). Právě zdražování služeb bude podle nich důvodem pro další opatrnost České národní banky (ČNB) při snižování úrokových sazeb. V nadcházejících měsících se podle analytiků inflace může zvýšit v řádu desetin procenta.

"Celková inflace se vrátila na přiměřeně nízkou úroveň. Jádrová inflace ovšem zůstává stále mírně zvýšená. Pozorněji je potřeba sledovat ceny v oblasti služeb, kde inflační ohnisko dohořívá pomaleji," uvedl hlavní ekonom Deloitte a poradce prezidenta Petra Pavla David Marek.

Také hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek upozorňuje na to, že nelze hovořit o plošném překonání inflace. "Potvrzuje to stále rychlý růst cen služeb, který podle statistického úřadu přesahuje hranici pěti procent, nebo třeba pokračující zdražování v oblasti stravování a ubytování. Tam například ceny stále rostou o necelých devět procent. Vypadá to tedy tak, že se inflace přestěhovala ze zboží do služeb," uvedl.