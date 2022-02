Inflace v Česku je těsně pod 10 procenty. Podle ČSÚ překročila unijní průměr

Inflace v Česku v lednu meziročně zrychlila na 9,9 procenta. Od prosince jde o nárůst o 3,3 procentního bodu. Informoval o tom Český statistický úřad. Meziroční růst spotřebitelských cen byl podle statistiků nejvyšší od července 1998, kdy činil 10,4 procenta. Největší vliv na výši lednového meziročního indexu měly podle statistiků ceny bydlení, pohonných hmot a potravin. Analytici v průměru obdobnou inflaci očekávali . ČSÚ odhaduje, že se dostala nad průměr v Evropské unii. Podle guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka se dá očekávat, že okolo deseti procent zůstane inflace i v následujících měsících. Výrazněji klesat by měla nejpozději od července, kdy by se měl projevit efekt zvyšování úrokových sazeb. Příští rok by se pak podle Rusnoka mohla inflace vrátit na normální míru mezi 2 až 3 procenty.