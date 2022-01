Iniciativa 21 představila petici proti povinnému očkování, chce jednat s Válkem

Iniciativa 21 představila petici proti povinnému očkování vybraných profesí. Deklarace těchto profesních skupin na internetu, které ale nejsou právně závazné podle petičního zákona, podepsalo přes 80.000 lidí. Zástupci iniciativy na tiskové konferenci uvedli, že se obávají, že lidé budou kvůli nátlaku na očkování z těchto oblastí odcházet a budou v provozu chybět. Vyzvali proto ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) k jednání o vyhlášce schválené bývalou vládou, která povinnost zavádí od začátku března.

Mezi úvodními signatáři jsou zejména lékaři a právníci, mezi jinými epidemiolog Jiří Beran nebo emeritní přednosta kardiocentra IKEM Jan Pirk. Beran na tiskové konferenci řekl, že s novými variantami viru nastal posun mezi skupinami lidí, kteří jsou více ohrožení vážným průběhem covidu-19. Za nejzávažnější rizikové faktory považuje obezitu a cukrovku. "Obézní čtyřicátník ale teď neví, že je ohrožená skupina," uvedl. Podle něj by tak očkování mělo být cílené na tyto rizikové. Zástupci iniciativy také uvedli, že nezpochybňují, že těmto lidem může očkování i zachránit život.

Povinnost by se podle dosavadního znění vyhlášky měla týkat armády a aktivních záloh, policie a městských strážníků, hasičů včetně dobrovolných, zdravotníků, studentů medicíny a zdravotnických škol a dalších zaměstnanců zdravotnických zařízení, celníků nebo pracovníků v zařízeních sociálních služeb. Povinné by mělo být očkování podle vyhlášky také pro lidi nad 60 let. Vznikla také petice , která plošné povinné očkování naopak požaduje. Dosud nasbírala asi 6500 podpisů.