Iniciativa žádá po vládě větší zapojení do pomoci v Gaze i tlak na příměří

Větší zapojení do mezinárodní pomoci v Gaze a tlak na uzavření příměří žádá po české vládě iniciativa Mluvme o tom, do které se zapojili bývalá ombudsmanka Anna Šabatová a další lidé věnující se problematice lidských práv. Ve výzvě vládě, kterou má ČTK k dispozici, uvádí, že nestačí vyjadřovat záměry, ale je třeba okamžitě jednat a hledat cesty, jak dostat pomoc ke strádajícím civilistům. V opačném případě hrozí humanitární katastrofa, píšou.

Výzva navazuje na dopis, ve kterém přes 80 osobností na začátku února kritizovalo mimo jiné bezvýhradnou podporu současné izraelské vlády ze strany kabinetu Petra Fialy (ODS). Vláda by měla podle signatářů využít své kontakty a ve spolupráci s EU a USA vyvinout tlak na izraelskou vládu směrem k uzavření příměří a dohody s arabskými státy. Kabinet by měl také zahrnout pomoc Gaze do svých dlouhodobých humanitárních a rozvojových strategií nebo aktivně hledat další způsoby humanitární pomoci. Nabízí se například podpora jordánského programu vysílání pomoci vzdušnou cestou nebo přijetí dětí na léčení v ČR, stojí v dopisu. Autoři žádají také veřejné slyšení ve Sněmovně na téma izraelsko-palestinského konfliktu.