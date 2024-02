Iniciativě ČR koupit munici pro Ukrajinu mimo EU přispěje Belgie 200 miliony eur

Českou iniciativu nakoupit dělostřeleckou munici pro Ukrajinu ze zemí mimo Evropskou unii podpoří Belgie částkou 200 milionů eur (přes pět miliard korun). Napsala to dnes belgická tisková agentura Belga, podle níž je možné za tuto sumu pořídit přibližně 50.000 kusů munice ráže 155 milimetrů. Ta by se do země, která se už přes dva roky brání ruské vojenské agresi, mohla dostat do konce března.

"Nikdy se nemůžeme vyrovnat oběti, kterou Ukrajina přináší každý den. Ale můžeme dát prezidentovi (Volodymyrovi) Zelenskému to, oč žádal - další munici na odražení ruského agresora," uvedl na síti X belgický premiér Alexander De Croo.

Tyto peníze pochází výhradně z daní vybraných ze zisků vytvořených ruskými aktivy zmrazenými v Belgii, poznamenala agentura Belga, podle níž tato aktiva letos vynesou přibližně 1,5 miliardy eur, přičemž polovina peněz půjde na vojenské vybavení pro Ukrajinu, druhá půlka na humanitární, lékařskou a další pomoc.