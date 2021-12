Iniciativě, která chce urychlit očkování, se přihlásilo přes 500 lékařů

Na výzvu iniciativy Lékaři pomáhají Česku se přihlásilo od jejího zveřejnění v úterý dopoledne více než 500 lékařů. Zapojit se chce také 68 zdravotních sester a více než 200 dobrovolníků. Iniciativa, která si dala za cíl urychlit očkování třetími dávkami vakcíny proti covidu-19, to uvedla na twitteru. V úterý ji podpořili na společné tiskové konferenci designovaný premiér Petr Fiala (ODS) a premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Ten dnes novinářům řekl, že se připravuje otevření dalších očkovacích center, chybět by ale mohl personál a pomoci by měli právě dobrovolníci.

Lékaři zároveň na úterní tiskové konferenci uvedli, že současný nápor na nemocnice očkování už nezmírní, protože lidé, kteří přijdou do nemocnic v příštích dvou týdnech, už jsou většinou nakažení, ale uleví jim v lednu, únoru a březnu. Aktuálně hospitalizovaných je zhruba 6500 lidí, z nich téměř 1100 na JIP. V nejhorší vlně epidemie v polovině března to bylo přes 9500 pacientů celkem a přes 2000 v intenzivní péči.