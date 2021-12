Iniciativě Lékaři pomáhají Česku se zatím přihlásilo přes 1300 dobrovolníků

Na výzvu iniciativy Lékaři pomáhají Česku se od jejího zveřejnění v úterý 30. listopadu přihlásilo zatím 1303 dobrovolníků. Z nich je asi 600 lékařů. Iniciativa, která si dala za cíl urychlit očkování třetími dávkami vakcíny proti covidu-19, to dnes uvedla na twitteru. "Do naší iniciativy se k nedělnímu ránu přihlásilo 1303 dobrovolníků. Z toho 561 lékařů a 58 pediatrů. Další desítky se hlásí napřímo krajským koordinátorům díky naší výzvě," informovala iniciativa, za kterou stojí zejména ambulantní stomatologové. V Česku je zhruba 6800 praktických lékařů pro dospělé a 4800 pro děti a dorost. Do očkování se zapojila zatím jen část z nich.