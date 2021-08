Inspekce: Nejméně 50 tisíc žáků má kvůli distanční výuce závažné mezery ve znalostech

Závažné mezery ve znalostech a dovednostech má po dlouhé výuce na dálku při uzavření škol minimálně 36.500 žáků základních škol a 18.000 středoškoláků. Na prvním stupni je to zhruba každý osmatřicátý školák, na druhém stupni každý dvacátý a na střední škole každý dvaadvacátý. Na odstranění rozsáhlých nedostatků budou děti a mladí potřebovat nejméně ještě celý školní rok. Zjistila to Česká školní inspekce. Po obnovení běžné výuky provedla v červnu průzkum mezi řediteli 1465 základních a 540 středních škol. Zprávu ČŠI má ČTK k dispozici. Podle inspektorů je výzkum reprezentativní. Zpráva uvádí, že výsledky představují zatím prvotní odhady vyučujících. Po zářijovém nástupu do škol se může ukázat, že intenzivnější podporu při dohánění učiva bude potřebovat mnohem víc školáků.

Do základních škol chodilo loni v září podle údajů ministerstva školství asi 961.200 žáků, na středních školách bylo 408.500 studentů. Hlavně na dálku se žáci a studenti učili loni zhruba od října do května.