Inspekce: Úspěšnost maturantů mírně vzrostla, problém u studentů nástaveb trvá

Podíl studentů středních škol, kteří neuspěli u maturitní zkoušky, se meziročně mírně snížil. V jarním termínu roku 2023 neuspělo 17,3 procenta studentů, kteří se o její složení pokusili, na jaře roku 2022 to bylo 20,8 procenta studentů. Nejčastěji měli problémy s maturitou studenti nástavbového studia, neuspělo jich 39,8 procenta, v loňském roce to bylo 48,1 procenta. Šest procent studentů, kteří se k maturitě letos na jaře přihlásili, ji nakonec nedělalo. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou zveřejnila Česká školní inspekce. Maturitní zkoušku plnilo 98 procent studentů gymnázií, kteří se k ní přihlásili. Šest procent gymnazistů maturitu nezvládlo. U studentů středních odborných škol se ke zkoušce nedostalo 6,9 procent studentů, studenti nástavbových studií se k maturitě nedostali v 15,6 procentech případů. Podíl studentů, kteří maturitní zkoušku nakonec nekonají, je podle inspekce na odborných a nástavbových školách vyšší i proto, že na konci maturitního ročníku neprospějí z některých předmětů.