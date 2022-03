Internet loni v Česku používalo 83 procent lidí, podíl dlouhodobě roste

Internet loni v Česku používalo 83 procent lidí starších 16 let, před pandemií koronaviru to bylo 81 procent. Podíl dlouhodobě roste, v roce 2001 to bylo 15 procent, v roce 2011 necelé dvě třetiny. Více lidí než dřív si loni také prohlíželo internet v mobilu, používalo sociální sítě a elektronicky komunikovalo s úřady. Lidé ve srovnání s předcovidovou dobou více telefonovali a nakupovali on-line. Vyplývá to z informací, které dnes na svém webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Internetové stránky loni z mobilu navštěvovalo 72 procent lidí nad 16 let v Česku, o rok dřív to bylo 67 procent a před deseti lety jen necelá desetina. Používání sociálních sítí vzrostlo mezi roky 2019 a loňskem z 54 na 56 procent, o deset let dřív na sociální sítě chodila čtvrtina lidí starších 16 let. Podle ČSÚ roste také obliba elektronické komunikace s veřejnou správou. "V roce 2021 využila internet pro komunikaci s úřady necelá polovina Čechů. Dvaačtyřicet procent osob vyhledávalo informace na jejich webových stránkách a 23 procent osob vyplňovalo a odesílalo přes web elektronické formuláře. Odesílání formulářů přes webové stránky přitom meziročně vzrostlo o polovinu," uvedla Lenka Weichetová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.