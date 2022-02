Intersucho: Do Česka se vrací zemědělské sucho

Kvůli letošní zimě, která v lednu a v únoru nepřinesla především do nížin příliš mnoho srážek, se do Česka vrací zemědělské sucho, tedy nedostatek vody v půdě do jednoho metru. Problémy se začínají objevovat především v zemědělsky významných oblastech, jako je Poohří, střední Polabí a část Hornomoravského úvalu. Naopak jižní Morava je na tom letos zatím dobře díky tomu, že půdu dosytily bohaté prosincové sněhové srážky, vyplývá z dat, které zveřejnili tvůrci webu Intersucho. Nejhorší je situace na Olomoucku a severně od něj, kde už vědci označují současný stav dvěma nejhoršími stupni, tedy jako extrémní a výjimečné sucho. Jelikož v nížinách už dlouho žádný sníh neleží, krátí se doba, kdy by ještě byla šance, že se vodní zásoby v půdě doplní. Zemědělci by tak mohli začínat jaro ve stavu jako před dvěma lety, kdy vrcholila pětiletá epizoda extrémního sucha. Oddechnout si mohli od nedostatku vody pouze loni po deštivém létě a podzimu roku 2020 a poměrně vlhké loňské zimě.