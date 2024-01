Investor plánuje u hradu Rožmberk nejvyšší větrníky v ČR, památkáři to odmítají

Národní památkový ústav odmítá plánovanou stavbu tří vysokých větrných elektráren u hradu Rožmberk nad Vltavou. Elektrárny by výrazně poškodily památkové a krajinářské hodnoty hradu, který je národní kulturní památkou, uvedli památkáři na webu. Elektrárny by měly být vysoké skoro 250 metrů, nejvyšší v ČR, řekl dnes ČTK Josef Urbich, zástupce firmy Meridian Nová energie, jež elektrárny plánuje. Město do konce března vypíše referendum, aby se v něm obyvatelé ke stavbě vyjádřili, řekl dnes ČTK místostarosta Daniel Hovorka (Rožmberk Žije).