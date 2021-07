Ipsos: O vítězství ve volbách bojují tři subjekty, v červnu by první bylo ANO

Ve volbách do Sněmovny by v červnu získalo nejvíce hlasů hnutí ANO, volilo by ho 23,5 procenta lidí. V těsném závěsu by skončila s 23,1 procenta koalice Spolu, tvořená ODS, lidovci a TOP 09, následovaná koalicí Pirátů a STAN s 22,4 procenta hlasů. Vyplynulo to z volebního modelu agentury Ipsos. Podle ní ale vzhledem ke statistické chybě, která je u malých stran plus minus 1,1 procentního bodu a u velkých stran až 3,1 bodu, by vítězem mohlo být kterékoli z těchto tří uskupení. Přes pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny by se v červnu dostalo ještě SPD, které by získalo 9,6 procenta hlasů, a hnutí Přísaha s 5,6 procenta. ČSSD a KSČM by měly shodně 4,7 procenta hlasů.

To, že by Přísaha předběhla v červnových volbách sociální demokracii a komunisty, predikovala ve svém volebním modelu i agentura Median. Volby by podle ní vyhrálo s 26 procenty ANO, které se v jejích průzkumem po čtyřech měsících opět dostalo do pozice lídra, kde vystřídalo koalici Pirátů a Starostů. Ta by dostala 21,5 procenta hlasů a třetí Spolu 20 procent. ANO by bylo v červnu vítězem voleb i podle nedávno zveřejněného modelu Centra pro výzkum veřejného mínění, který mu přisoudil 24,5 procenta hlasů. Piráti a STAN by měli 22,5 procenta a Spolu 19,5 procenta. Naproti tomu podle červnového modelu agentury Kantar CZ by ANO bylo třetí se ziskem 21,5 procenta hlasů, první by byli Piráti a STAN s 24 procenty, za kterými s odstupem půl bodu skončilo Spolu.