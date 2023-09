iROZHLAS: Česko se zajímá o podíl v rafinerii v německém Karlsruhe

Česko již několik měsíců jedná se společností Shell Deutschland o koupi podílu v ropné rafinerii MiRO v německém Karlsruhe. S odvoláním na čtyři nezávislé zdroje ze státní správy a energetiky to uvedl web iROZHLAS.cz. Ministři financí a hospodářství nechtěli informace o jednání komentovat. Společnost Shell Deutschland má v rafinerii MiRO zhruba třetinový podíl. K případnému prodeji by ji mohla motivovat snaha o větší orientaci na nízkoemisní a zelenou energetiku, uvádí iROZHLAS. Mluvčí firmy Cornelia Wolberová se k případnému vyjednávání nechtěla vyjadřovat. Rovněž ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela (za STAN) nechtěl informace o možném nákupu podílu v karlsruhské rafinerii komentovat. "Neřeknu vám nic jiného, než že zájmem státu je posilovat energetickou bezpečnost, a to i formou větší role státu v strategické infrastruktuře," řekl rozhlasu Síkela. Energetická krize podle něj není zdaleka vyřešena a mohou přijít nové otřesy. "A my na to chceme být co nejlépe připraveni," dodal ministr. Komentovat údajné vyjednávání nechtěl ani ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Jestli by Česko jako případný nový akcionář německé rafinerie mohlo v případě nedostatku část produkce odvézt z německého trhu k nám, je zatím předmětem jednání.