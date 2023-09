Izolace v době pandemie zhoršovala duševní zdraví seniorů, potvrdila studie

Samota a sociální izolace zhoršovaly v době pandemie koronaviru duševní zdraví lidí, a to zejména seniorů. Potvrdila to studie HAPIEE, na které se podíleli také vědci Národního institutu SYRI. Vládní reakce na případné budoucí pandemie by měla zahrnovat také sociální podporu, stejně důležitá je prevence a dostupnost léčby duševních onemocnění, informovali vědci na webu SYRI. Data do studie sbírali od 2853 lidí z Česka.

Mezi rizikové faktory patřila ztráta práce, nedostatek peněz na jídlo, nedostupnost zdravotní péče nebo smrt blízkého člověka. Nižší náchylnost k depresím vykazovali lidé žijící v manželství oproti svobodným nebo rozvedeným. "Největší zvýšení skóre depresivních symptomů oproti situaci před pandemií jsme zaznamenali u nejstarších věkových kategorií nebo u lidí s velmi špatným zdravotním stavem," řekl Hynek Pikhart ze SYRI a Masarykovy univerzity v Brně.