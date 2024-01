Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín měly loni nižší výrobu kvůli modernizaci

Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín měly vloni nižší výrobu než v doposud rekordním roce 2022. Do přenosové soustavy celkově dodaly 30,4 terawatthodiny (TWh) elektřiny, v meziročním porovnání to bylo o 0,6 TWh méně. Způsobily to rozsáhlé modernizace, jež mají oběma elektrárnám zajistit minimálně šedesátiletý provoz. Obě jaderné elektrárny loni pokryly přibližně polovinu spotřeby elektřiny v zemi. Historicky měly čtvrtou nejvyšší výrobu.

"Prioritou je pro nás bezpečnost a stabilita, nechceme prvoplánově trhat rekordy. Obě elektrárny navíc připravujeme na nejméně šedesátiletý provoz. Odstávky tak už zdaleka nejsou jen o výměně paliva, ale především o řadě modernizačních programů a kontrol," uvedl Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

Čtyři bloky dukovanské jaderné elektrárny byly postupně zprovozněné v letech 1985 až 1987. Nový blok by měl být v Dukovanech dokončený do roku 2036.