Jágr založil vlastní značku JJ68, začal podnikat s produkty z konopí

Hokejista Jaromír Jágr začal podnikat. Pod vlastní značkou JJ68 nabízí konopné oleje, potravinové doplňky, kosmetiku a další produkty. Motivací je pro něho možnost podílet se na výrobě. Padesátiletý hrající majitel extraligového Kladna připustil, že se novou cestou vydal i proto, aby zaplnil mezeru po hokeji, až se rozhodne ukončit kariéru.

"Když se zamyslím nad tím, kolik mi je let a jak dlouho ještě budu hrát, nic jiného mi nezbývá. Přemýšlím, nad tím, co tu mezeru vyplní. Napadlo mě udělat vlastní značku, abych mohl dělat něco, co by mě bavilo," řekl Jágr na dnešní tiskové konferenci v Praze.

"Jako sportovec máš věci, které tě brzdí. Tím největším problémem je asi bolest. Člověk přemýšlí a hledá různé cesty, jak se jí zbavit. Lidi ti radí, ale nikdy nevíš, zda to funguje, nebo nefunguje. Někdo radí studenou sprchu. Ale až někdy před třemi čtyřmi roky jsem přišel na to, co v mém případě funguje stoprocentně," uvedl Jágr s tím, že na e-shopu nabízí jen produkty, které sám vyzkoušel. V brzké době odletí do Severní Ameriky, kde chce svou značku propagovat.