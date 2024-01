Jakob (TOP 09) se omluvil Rakušanům za Babišova slova o magorech

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob se ve Sněmovně omluvil za slova předsedy opozičního hnutí ANO Andreje Babiše na adresu Rakušanů. Babiš je v debatě o návrhu na zavedení korespondenční volby označil za magory, protože se na rakouské vládě podílejí i tamní Zelení. Kriticky se na Babišovu adresu vyjádřil také Jakobův stranický kolega, předseda sněmovního zahraničního výboru Marek Ženíšek. Babišovy výroky označil za nehorázné. Sám Babiš na síti X uvedl, že jeho výrok nebyl směřován k rakouským občanům, ale straně Zelených.

Babiš výrok pronesl během svého více než tříhodinového projevu, v němž se věnoval mnoha tématům. Použil ho v okamžiku, kdy mluvil o výstavbě dálnice D3 ve směru z Prahy do Českých Budějovic a na rakouskou hranici. Obvinil rakouskou stranu, že se na stavbu dálnice na svém území vykašlala.

Jakob u řečnického pultu vyjádřil lítost nad tím, že se z diskuse stala, jak řekl, mezinárodní ostuda. "Já se omlouvám našim sousedům do Rakouska, rozhodně to není názor Poslanecké sněmovny, že by byli naši sousedi tímto sprostým slovem nazývání, máme je v úctě, rádi k nim jezdíme a jsme rádi, když jezdí k nám," řekl. "Jdu psát zahraničnímu výboru Rakouska, že magor tu je úplně někdo jiný. Jinak nám kvůli těmto výrokům nakonec vyhlásí válku i takové neutrální Rakousko," napsal také na téže síti Marek Ženíšek.