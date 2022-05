Jarní potravinová sbírka vynesla 431 tun zboží, méně než na podzim

Jarní potravinová sbírka vynesla i s on-line supermarkety 431 tun zboží pro potřebné, oznámili to organizátoři sbírky v tiskové zprávě. Bylo to o 149 tun méně než v podzimním kole, proti loňskému jaru je to pokles o 19 tun. Do regionálních skladů potravinových bank se díky jarní potravinové sbírce dostalo 388 tun potravin a 43 tun drogistického zboží. Dary mají pomoc hlavně seniorům, matkám samoživitelkám, pěstounským rodinám, dětem z dětských domovů, handicapovaným nebo lidem bez domova a v nouzi. Potřeba potravinové pomoci podle ředitelky České federace potravinových bank Veroniky Láchové trvale stoupá. Kvůli pandemii koronaviru ztratilo mnoho lidí práci, v poslední době se přidalo prudké zdražování, více potravin je třeba i z důvodu uprchlické krize.

Sbírka potravin se od roku 2019 koná dvakrát ročně, organizuje ji Česká federace potravinových bank se Svazem obchodu a cestovního ruchu a také obchodními řetězci a dalšími partnery.