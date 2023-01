Jarní prázdniny Češi stráví na horách, mnoho z nich ale plánuje pobyt v exotice

Jarní prázdniny Češi stráví na horách, mnoho z nich ale plánuje i dovolenou v exotice. Poptávka je u některých prodejců vyšší než v předcovidovém roce 2019. Vyplývá to z vyjádření zástupců cestovních kanceláří a agentur, které ČTK oslovila. Češi podle nich na zájezdech o jarních prázdninách, které letos trvají od 6. února do 19. března, většinou nešetří, ba naopak si připlácí za nadstandardní služby. Zájezdy do Egypta už jsou v některých termínech vyprodané. Češi také budou trávit jarní prázdniny na Zanzibaru, v Dominikánské republice, Thajsku, na Maledivách nebo v Ománu.