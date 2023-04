"Jděte domů, Rusové". Prezident Pavel napsal na vojenskou techniku na Ukrajině vzkaz

Ukrajinská média si všímají vzkazu, který český prezident Petr Pavel napsal při své sobotní návštěvě Dněpropetrovské oblasti na armádní techniku, jíž Česko poskytlo zemi bránící se už více než rok ruské vojenské agresi. Česká hlava státu v něm vyzvala Rusy, aby šli domů. Z Pavlova příspěvku na twitteru vyplývá, že jde o techniku, která se zapojí do budoucí protiofenzívy, píše zpravodajský server Ukrajinska pravda.

Prezident Pavel navštívil i polygon, kde se ukrajinské jednotky připravují před odjezdem na frontu a prohlédl si armádní techniku, kterou poskytlo Česko. Na samohybnou kanónovou houfnici Dana a raketomet Přemysl napsal “Go home, Russians. Until it’s too late.” (Jděte domů, Rusové. Než bude pozdě.). "Jako velitel jsem svým vojákům vždy stál po boku. Dnes už to není moje role. Přijel jsem, abych jim dodal odvahu," uvedl Pavel na twitteru.

Právě vzkaz na vojenské technice zaujal po sobotní části Pavlovy návštěvy Ukrajiny některá ukrajinská média.