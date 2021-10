Jednání o vedení Sněmovny začnou ve středu, Spolu požaduje předsednictví

Koalice Spolu požaduje post předsedy Poslanecké sněmovny, hnutí ANO by podle předsedy sněmovního klubu ODS Zbyňka Stanjury mělo mít nárok na místopředsedu dolní komory a poměrné zastoupení ve vedení výborů. Novinářům po jednání klubu občanských demokratů Stanjura řekl, že rozhovory o ustavení Sněmovny by mohly začít ve středu odpoledne. První schůze dolní komory po volbách by se mohla odehrát 8. listopadu.

Hnutí ANO, jež má největší klub, také vznese nárok na funkci předsedy Sněmovny, chce v ní poměrné zastoupení. Po první schůzi poslanecké frakce ANO to novinářům řekli nynější šéf dolní komory Radek Vondráček a první místopředseda klubu Jaroslav Faltýnek. Faltýnek předpokládá, že nyní vládní hnutí skončí v opozici. ANO podle něho nechce blokovat vznik nové vlády.

Zasedání Sněmovny svolává prezident, a to tak, aby začalo nejpozději třicátý den po dni voleb. Neučiní-li tak, sejde se Sněmovna třicátý den po dni voleb, čemuž odpovídá šéfem poslanců ODS udávaný termín 8. listopadu. Stanjura uvedl, že s prezidentem, který je od víkendu hospitalizován na jednotce intenzivní péče, chce koalice Spolu navázat kontakt, až mu bude lépe.