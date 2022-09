Jednorázový příspěvek 5 tisíc korun už dostalo zhruba 700 tisíc rodin

Jednorázový příspěvek 5 tisíc korun poslaly úřady práce už zhruba na 966 tisíc dětí. Na dávce tak dosud stát vyplatil 4,8 miliardy korun. 5 tisíc korun na každé dítě do 18 let dostanou rodiny s loňským hrubým příjmem do 1 milionu korun. Celkem by na příspěvek mělo podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí dosáhnout asi 1,6 milionu dětí. Podle náměstka ministerstva práce pro informační technologie Karla Trpkoše lidé zatím podali 769.000 žádostí.

Jednorázovým příspěvkem 5000 korun chce vláda zmírnit dopady zdražování na rodiny. Dávka je pro děti, kterým nebylo k 1. srpnu ještě 18 let, nebo které se do konce roku teprve narodí. Nárok na podporu má dítě s trvalým pobytem a bydlištěm v Česku. Rodiče musí s dítětem žít a hradit náklady. Příspěvek mohou získat i cizinci, kteří v Česku dlouhodobě žijí a pracují. Čerpat ho mohou pěstouni, manželé či partneři rodičů i vdovci a vdovy po rodičích.