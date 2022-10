Jelení příkop bude opět přístupný veřejnosti

Pražský hrad o víkendu mimořádně zpřístupnil celý Jelení příkop. Od příští turistické sezony by měla být unikátní přírodní rokle pod Hradem přístupná natrvalo. Horní část Jeleního příkopu je už otevřená, v dolní části dosud pokračují stavební práce. Prezidentská kancelář jedná s policií také o zmírnění bezpečnostních kontrol při vstupu do Jeleního příkopu či Královské zahrady. Návštěvníci pražského Jeleního příkopu by nemuseli od dubna 2023 procházet bezpečnostními kontrolami. Usiluje o to prezidentská kancelář, uvedl dnes její mluvčí Vít Novák. O tomto víkendu ale s kontrolami návštěvníci ještě musí počítat. Případné zpřístupnění příkopu bez kontrol se netýká vstupu do Pražského Hradu, o jejich zrušení zatím nebylo rozhodnuto.

Prezident Miloš Zeman čelí kritice, že za jeho éry se Pražský hrad příliš uzavřel veřejnosti. Mnoha lidem se nelíbí, že areál po zavedení bezpečnostních kontrol fakticky přestal být průchozí, kritizovali i dlouhodobé uzavření části zahrad včetně Jeleního příkopu. Hradní úředníci uzavírky zdůvodňovali náročnými opravami a bezpečnostní kontroly byly podle prezidentské kanceláře zavedeny na žádost policie.