Jezero Milada, kde letadla nabírala vodu, je po 11 dnech zas otevřeno veřejnosti

Jezero Milada u Ústí nad Labem, ze kterého letadla nabírala vodu pro hašení požáru v Českém Švýcarsku, je opět přístupné veřejnosti. Lidé nesměli do jezera kvůli strojům nabírajícím vodu od 28. července. Tuto činnost letadla ukončila, proto správce vodní plochy, státní podnik Diamo, ode dneška zrušil zákaz vstupu do vody a na vodní plochu. ČTK to sdělila mluvčí Diama Hana Volfová.

Jezero Milada vzniklo rekultivací po těžbě hnědého uhlí v místech bývalého lomu Chabařovice u Ústí nad Labem. Vodní plocha má 252 hektarů, maximální hloubku 25 metrů a délku 3,2 km. Veřejnosti se otevřelo na jaře roku 2015. Místo je oblíbeným cílem místních i turistů.