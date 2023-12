Řeky Jihlava i Sázava na čtyřech místech Vysočiny klesly na druhý povodňový stupeň. Vyplývá to z informací hydrologů. Hasiči v kraji měli v pondělí 163 zásahů, většinou kvůli vodě, sdělila novinářům mluvčí krajských hasičů Petra Musilová. V pondělí museli hasiči na několika místech kraje upouštět kvůli tání vodu z rybníků. V Mrákotíně na Jihlavsku evakuovali 49 obyvatel domů pod hrází rybníku Řibřid. Voda dopoledne narušila hráz. Hasiči ji zpevnili s pomocí téměř 300 tun kamení. Lidé se tak mohli odpoledne vrátit domů. Dopravní potíže byly v Ledči nad Sázavou. Z koryta řeky se valila voda.

Na většině území Česka se nadále budou držet hladiny toků na povodňových stupních a místy budou dále stoupat. Po 11:00 byl některý z povodňových stupňů na více než 130 místech, z toho na 14 místech byl zaznamenán nejvyšší, třetí stupeň. Někde hladiny řek začaly klesat.

Hladina Labe v Ústeckém kraji dál roste, v Děčíně a Ústí nad Labem překročila třetí, nejvyšší stupeň, a v Litoměřicích se k němu blíží. V krajském městě zasedne povodňová komise. Hladina Ohře se už příliš nezvyšuje, druhý stupeň platí na řece nadále v Lounech a také na Bílině v Trmicích nedaleko Ústí nad Labem. Vyplývá to z informací Povodí Labe a Povodí Ohře. Děčín uzavřel komunikaci směrem do Žlebu. Vyklízí se suterén městské knihovny, která se odpojuje od vody a elektřiny, do odvolání bude uzavřena, řekla ČTK mluvčí radnice Romana Silvarová.