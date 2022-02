Jihočeský hejtman Kuba navrhuje zrušit plošné testování, už postrádá smysl

Jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) navrhuje ukončit plošné testování na koronavirus a zrušit některé restrikce. Byl by třeba pro ukončení restrikcí pro návštěvníky restaurací nebo pro některé služby, jako jsou kadeřnictví. Vychází z dat o epidemii z posledních dnů. Podle Kuby už plošné testování a řada opatření postrádá smysl. Opačný postoj k plošnému testování zastává moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO). Bez testů podle něj bude nakažených přibývat stále více, řekl České televizi.

Podle hejtmana Kuby je nutné si uvědomit, že virus má nějaký vývoj. "Zřejmě se s koronavirem dostáváme do přibližně podobné situace jako kdysi se španělskou chřipkou," uvedl jihočeský hejtman. V případě španělské chřipky, která měla nejtragičtější následky v letech 1918 až 1920, virus po čase zmutoval a přestal být tak nebezpečný. Podle Kuby navíc už ani dodržování restrikcí nepřinutí další lidi k tomu, aby podstoupili očkování. "Nevěřím tomu. Kdo se chtěl očkovat, tak se za ten rok už naočkovat nechal," řekl hejtman.

Rovněž epidemiolog Roman Prymula o víkendu hovořil o tom, že plošné testování už v této fázi epidemie při rozšíření varianty omikron nedává smysl a mělo by se zrušit. Podle primářky kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka Hany Roháčové by se měli testovat jen lidé s příznaky covidu. Oba to řekli v neděli v debatě televize CNN Prima News.