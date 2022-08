Jihočeský kraj uvolní 250 mil. Kč pro postižené inflací a cenami energií

Jihočeský kraj podpoří lidi ohrožené inflací a nárůstem cen energií. Peníze uvolní pro děti a starobní a invalidní důchodce, kteří budou splňovat daná kritéria. Jde o jednorázovou pomoc. Kraj na to uvolní přibližně 250 milionů korun, což dnes na mimořádném zasedání schválilo jihočeské zastupitelstvo.

Jak uvedl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS), schválený program nepředstavuje žádné mimořádné vydání. Kraj totiž za prvních sedm měsíců letošního roku vybral na daních o 700 milionů korun více než za stejné období v minulém roce. Souvisí to s vyšším objemem peněz z DPH kvůli růstu cen. Kuba uvedl, že program nijak neohrozí připravované investiční akce.

Uchazeči mohou o jednorázový příspěvek žádat od letošního září do ledna příštího roku. Kraj chce přispět dětem z rodin, které mají v přepočtu čistý měsíční příjem do 13.000 korun na jednoho člověka. V případě manželů, kteří mají tři děti, musí být součet příjmů do 65.000 Kč. Samostatně žijící senioři s čistým příjmem do 16.000 Kč mají nárok na jednorázový příspěvek 4000 korun. Pokud důchodce žije s partnerem, získají podporu v případě, že průměrný měsíční průměr na jednoho člověka činí 12.000 Kč. Každý takový senior může získat 3000 Kč.