Jislová si přesnou střelbou polepšila ve stíhačce na 7. místo

Biatlonistka Jessica Jislová si bezchybnou střelbou polepšila ve stíhacím závodě v Kontiolahti ze dvacáté příčky až na sedmé místo a podruhé v kariéře skončila v závodě Světového poháru v první desítce. Lépe si vedla jen v prosinci ve francouzském Annecy, kdy byla pátá v závodě s hromadným startem. Dnešní stíhačku vyhrála Tiril Eckhoffová. Malý křišťálový glóbus si čtvrtou příčkou zajistila jiná Norka Marte Olsbuová Röiselandová.

Jislová se bezchybnými položkami vleže posunula do poloviny druhé desítky. Držela se i na trati, a když neminula ani vestoje, byla z toho konečná sedmá příčka. "Věděla jsem, že dneska už mě to bude docela bolet, tak jsem si řekla že si to nebudu ještě víc ztěžovat nějakými trestnými koly. A povedlo se mi to úplně skvěle. Měla jsem dost štěstí na lidi, vždycky jsem měla někoho, kdo mi určoval tempo a za kým jsem se mohla schovat," radovala se v rozhovoru s Českou televizí.

Na rozdíl od Jislové se na střelnici nedařilo Markétě Davidové, která se po dvou chybách při úvodní položce propadla do čtvrté desítky. Pak na každé další zastávce minula po jednom terči a pohoršila si ze 22. místa na třiatřicáté. Lucie Charvátová udělala rovněž pět chyb a obsadila 43. místo. Eva Puskarčíková musela na sedm trestných kol už po položkách vleže a byla dostižena o kolo, takže závod nedokončila.