Jméno nově narozeného mláděte gorily v Zoo Praha mohou navrhnout děti z Kamerunu

Jméno mláděte gorily nížinné, které se v úterý narodilo v pražské zoologické zahradě, by mohly navrhnout děti z Kamerunu, které jsou součástí naučného programu trojské zoo Toulavý autobus. Z návrhů by pak zahrada nechala finální jméno vybrat veřejnost. Novinářům to dnes řekl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. Mládě se v zoo narodilo v úterý večer, matkou je samice Duni a otcem samec Kisumu. Pohlaví zatím není známé. Návštěvníci ho mohou spatřit v rezervaci Dja. Gorilí mládě je podle chovatelů v pořádku a saje mateřské mléko.

Také v plzeňské zoo se na konci roku narodl geneticky a chovatelsky cenný sameček vzácného poddruhu šimpanze čego. Zoo se tak šimpanzího mláděte dočkala po čtyřech letech. Na celém světě žije v chovech pouze na čtyři desítky čegů. Na nové mládě tohoto poddruhu proto chovatelé netrpělivě čekali.

Prvním letošním novým mládětem v zoo na Svatém Kopečku u Olomouce je kobylka Siliquofera grandis původem z Nové Guineje, která patří mezi největší kobylky na světě. Rozpětí jejích křídel dosahuje až 25 centimetrů. ČTK to dnes sdělila mluvčí olomoucké zoo Iveta Gronská. Poslední den roku 2023 se v zoo narodilo také mládě medojeda kapského.