Johnny Depp uvedl v Karlových Varech film, který produkoval

Za nadšeného jásotu stovek fanoušků přijel do karlovarského hotelu Thermal americký herec Johnny Depp a uvedl projekci filmu o irském muzikantovi, který produkoval a kde také hraje. Fanoušci na hollywoodskou hvězdu čekali mnoho hodin, Depp se jim odvděčil tím, že se dlouho po vystoupení z limuzíny s nimi zdravil, desítkám z nich rozdal autogram. Davy skandujících si viditelně užíval. Americký herec působil skromně, ale také potrápil ochranku, když se bez okolků vydal podepisovat fotografie, kresby, vstupenky do kina a další věci. V davu byli i fanoušci oblečení do kostýmů, například Pirátů z Karibiku, kde Depp ztvárnil pirátského kapitána Jacka Sparrowa, nebo z Alenky v říši divů, kde rovněž zazářil. Projekce filmu Hrnec zlaťáků: Pár drinků s Shanem MacGowanem začala s více než půlhodinovým zpožděním, to ale lidem v sále vůbec nevadilo a vítali ho také bouřlivým potleskem. „Mnohokrát děkuji za to, že jste přišli," řekl producent a herec. Kromě Deppa, který je dlouholetým přítelem hudebníka a básníka Shana MacGowana, jej přijeli představit režisér Julien Temple, MacGowanova žena Victoria Clarkeová a producent Stephen Deuters. Temple při představení filmu Deppa označil za "krále bohémů", což pobavilo přítomné včetně slavného herce. Depp na festivalu zůstane až do soboty, kdy představí film Minamata o odvaze a hranicích etiky, ve kterém si zahrál stárnoucího fotografa. Večer pak bude hostem slavnostního zakončení přehlídky.

Do karlových Varů přicestoval v pátek také americký spisovatel a herec Ethan Hawke. V sobotu na slavnostním zakončení 55. ročníku převezme Cenu prezidenta filmového festivalu.