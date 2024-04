Jourová: Brusel mi nejdřív připadal jako nepřátelské město, teď mi bude chybět

Začátky v Bruselu pro ni byly pracovně i emočně velmi těžké, belgická metropole na ni působila skoro jako nepřátelské město, teď jí ale bude chybět. Chybět jí bude i její práce a tým, kterým se obklopila. V rozhovoru s ČTK to řekla česká eurokomisařka a místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, které letos na podzim skončí její druhý mandát. V Evropské komisi strávila deset let a nyní přiznává, že neví, jestli jí politika nebude chybět. Podle svých slov pomýšlí na kariéru v akademické sféře.

Poprvé dorazila Jourová do Bruselu poté, co získala nominaci, před takzvaným grilováním v Evropském parlamentu, které se uskutečnilo v říjnu 2014. "Na to mám vzpomínky, jak jsem se učila asi 2000 stran textu a vlastně jsem byla ráda, že jsem. Vůbec jsem nevnímala město, prostor, lidi jen tak zčásti," uvedla Jourová, která byla předtím českou ministryní pro místní rozvoj. "Začátek byl pro mě pracovně i emočně strašně těžký, protože jsem měla dohodu s dcerou, že půjde žít do Bruselu se mnou, to byla součást mého rozhodnutí. Ona se ale zamilovala a zůstala doma," popsala eurokomisařka. Dodala, že nakonec se z té zamilovanosti narodila její vnučka, což bylo úžasné, pro začátek v cizím městě to ale nebylo jednoduché.

"Strašně náročná práce, velká míra nejistoty, která spočívá i v určité jazykové bariéře. To, že umíte anglicky, neznamená, že umíte tu speciální slovní zásobu pro jednotlivé obory. Takže tam byla velká míra nejistoty pro někoho, kdo nepřetéká sebevědomím," vzpomíná Jourová. Poznávání samotného Bruselu proto začalo až později. Nejdříve znala jen unijní instituce. "Každý, kdo tady nějakou dobu žil, říká, že Bruselu se musí přijít na chuť. Jsou tady úžasná místa a nemusí to být zrovna střed města. Krásná architektura, úžasná atmosféra, hospůdky, to je taky Brusel. A když přišel covid, tak jsem pochopila, že jsou tu i nádherné parky a květiny," dodává eurokomisařka.

Skončit po deseti letech v Evropské komisi bude podle Jourové velká změna. "Já ještě sama o sobě nevím jednu věc, a to do jaké míry jsem drogově závislá na politice. Ale těším se zároveň na úplně nové věci, které budu dělat s vědomím, že na ně mám čas. Mně je letos 60 let, a to si opravdu rozmyslíte, kde chcete trávit čas, s kým a jak ještě chcete být užitečná," říká místopředsedkyně Evropské komise. Pomýšlí zejména na kariéru v akademické sféře. "Chtěla bych být v kontaktu s mladými lidmi. Budu mít obrovské nutkání to, co jsem se tady naučila, někomu předat," uzavírá.