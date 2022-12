Jourová: České předsednictví v Radě EU je velkým úspěchem

České předsednictví v Radě Evropské unie je podle místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové velkým úspěchem. Čeští politici a diplomaté podle ní mimo jiné prokázali schopnost v dosahování kompromisu mezi členskými státy. Končící české předsednictví je také velkou investicí do budoucna, řekla Jourová na setkání s novináři v Praze. "České předsednictví prokázalo, že stojí velmi pevně nohama na zemi, že je velmi silným hráčem, vyjednavačem s obrovskou diplomatickou erudicí a že je to země, která by si měla podržet silný hlas i po skončení předsednictví," uvedla Jourová. Čeští politici a diplomaté předvedli podle ní "solidní spolehlivost" při řešení řady věcí, které se dostaly radě na stůl. České předsednictví muselo reagovat na konflikt na Ukrajině, když bylo třeba postavit se k ruské agresi, a na související energetickou krizi a na určitá bezpečnostní ohrožení, připomněla Jourová. "Hlavním úkolem českého předsednictví bylo udržet jednotu a udržet zásadní kurz, to znamená pomáháme Ukrajině a zároveň pomáháme sami sobě, to znamená, že EU nemá být do extrémní polohy ovlivněna negativními vlivy války na Ukrajině,“ řekla. Podařilo se podle ní zajistit v Evropě dostatek energií na tuto zimu, připravit se na další zimu a to, aby byla energie za dostupné ceny. Podle Jourové se přijala opatření ke kybernetické bezpečnosti a posunulo se jednání k silnější obranné politice EU.