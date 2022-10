Jurečka: Český sociální systém se ukrajinským uprchlíkům plně neotevře

Český sociální systém se ukrajinským válečným uprchlíkům plně neotevře. ČR bude příchozím dál poskytovat humanitární dávku. Podle evropského rozhodnutí o prodloužení doby dočasné ochrany pak upraví svůj zákon "lex Ukrajina". Novinářům to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Humanitární dávku mohou získat lidé s vízem k dočasné ochraně. Tu EU poskytuje zatím do konce března příštího roku. Evropská komise se už dohodla na prodloužení o rok, projednají to členské státy. "Nepočítám s tím, že bychom ukrajinské uprchlíky plně pouštěli do sociálního systému České republiky, a to především z toho důvodu, že bychom to nebyli schopni personálně a technicky zvládnout... Počítáme, že v ´lex Ukrajina IV´ bychom měli reagovat na rozhodnutí, které by mělo prodloužit – neformálně už je to jisté - dočasnou ochranu za 31. březen o dalších 12 měsíců. Budeme reagovat úplně stejně. Prodloužíme možnost čerpat humanitární dávky," uvedl Jurečka. Minulý týden uvedl, že by při případném převedení uprchlíků do běžného systému dávek chyběli pracovníci na vyřizování a lhůty by se neúměrně prodloužily. Zmínil, že je nutné spíš propojit informační systémy. Ruská invaze na Ukrajinu začala 24. února. Česko od té doby vydalo uprchlíkům přes 449.200 víz k ochraně.