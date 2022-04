Jurečka do měsíce předloží balíček kroků ke zmírnění dopadů cen na postižené

Ministerstvo práce předloží do měsíce návrh balíčku opatření ke zmírnění dopadů růstu cen na lidi s postižením. Na sjezdů odborů v Praze to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Zmínil příspěvek na mobilitu a příspěvek na zaměstnávání handicapovaných. "Mám do měsíce vládě přinést balíček, který je zacílen na zdravotně postižené," uvedl Jurečka. Příspěvek na mobilitu je pro lidi s průkazem ZTP či ZTP/P. Činí 550 korun měsíčně. Naposledy vzrostl o 150 korun od ledna 2018. Loni se na něm vyplatilo 1,7 miliardy. Novelu se zvýšením příspěvku předkládá nyní ve Sněmovně i opoziční SPD, navrhuje navýšení na 800 korun. Stát vyplácí také třeba příspěvek na výdělek lidí s handicapem pro firmy s víc než polovinou postižených pracovníků. Jejich pracovní výkon bývá omezený. Podniky mohou od státu získat tři čtvrtiny jejich mzdových nákladů, ale nejvýš 13.600 korun.