Jurečka: Lidovci chtějí rozvíjet daňovou podporu rodin se třemi a více dětmi

Lidovci chtějí rozvíjet daňovou podporu rodin se třemi a více dětmi. Na programové konferenci KDU-ČSL to řekl předseda strany a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Zmínil, že by rodiče s větším počtem dětí mohly mít například daňové prázdniny. Řečníci se na konferenci zaměřili také třeba na dostupnost bydlení, slaďování pracovního a rodinného života, řešení migrace a bezpečnost. Jurečka zdůvodnil zaměření rozvoje daňové podpory na rodiny se třemi a více dětmi tím, že takových rodin je sice jen deset procent, ale vychovávají 30 procent dětí. Výchova dítěte stojí podle něho až čtyři miliony korun. Lidovci na konferenci zdůraznili i investice do školek, dětských skupin nebo sousedského hlídání pro předškolní děti.