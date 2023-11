Jurečká má do 15. prosince předložit zákon k důstojné penzi disidentů

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) má do 15. prosince spolu s dalšími ministry připravit a předložit návrh zákonné úpravy a opatření k zajištění důstojných důchodů pro disidenty a disidentky. Uložila mu to vláda. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Petr Fiala (ODS). Podle něj tak kabinet odstranil důvody k protestu signatáře Charty 77 a zakladatele knihovny samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti Jiřího Gruntoráda. Ten kvůli neřešení problému nízkých důchodů odpůrců a odpůrkyň komunistického režimu drží od pátku 17. listopadu hladovku a požaduje Jurečkovo odstoupení.

Gruntorád v reakci na Fialovy výroky řekl médiím, že se nic nemění. "Ty důvody pominuly jen pro pana premiéra, ale pro mě ne," řekl Gruntorád. Na odstoupení Jurečky dále trvá. Z dnešního usnesení vlády má však radost. "Protože je to jedna z věcí, ale ne úplně zásadní, kvůli kterým tady jsem," dodal.