Jurečka: Minimální mzda by měla růst o 1600 Kč, zaručená ve čtyřech stupních

Minimální mzda by se mohla od ledna zvýšit o 1600 korun na 18 900 korun. Navrhovat to bude ministr práce a sociálních věcí z KDU-ČSL Marian Jurečka. Do pár let by se podle něj měla minimální mzda ustálit na 45 procentech průměrné mzdy. Od roku 2025 by se měla začít zvedat podle vzorce, který upraví zákoník práce. Zvýšit by se měly celkem čtyři z osmi stupňů zaručených mezd. Příští týden o zvýšení minimální mzdy ještě musí rozhodnout vláda. Ta se už dřív neshodla ne růstu minimální mzdy s odbory ani zaměstnavateli. Odbory požadovaly růst minimální mzdy o 2200 korun, zaměstnavatelé naopak chtěli přidat nejvýš 1000 korun. Minimální mzda se zvedla letos v lednu o 1100 korun na 17.300 korun. Podle podkladů k chystanému vládnímu nařízení za nejnižší částku loni pracovalo asi 118.000 lidí.