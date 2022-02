Jurečka: Ministerstvo hledá řešení výplaty příspěvků a penzí klientům Sberbank

Ministerstvo práce hledá způsob, jak jeho úřady lidem s účty u Sberbank teď zašlou důchody, příspěvky a podpory. Na twitteru to uvedl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle odhadů resortu by se to mohlo týkat i několika tisíc lidí. Sberbank má vazby na Rusko. Dnes ČTK sdělila, že její pobočky zůstanou v pondělí zavřené a zastavené budou i karetní transakce a internetové bankovnictví. Česká národní banka informovala o tom, že zahájila u Sberbank kroky k odebrání povolení k bankovní činnosti.

Klienti Sberbank začali kvůli konfliktu na Ukrajině minulý týden své peníze vybírat a účty rušit. Tvořily se fronty. Banka pak v pátek odpoledne své pobočky uzavřela. Česká národní banka dnes oznámila, že zahájila kroky k odebrání bankovního povolení. Bance zakázala nakládat s aktivy a pasivy včetně poskytování nových úvěrů a přijímání vkladů.