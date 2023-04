Jurečka: Místo mimořádné valorizace příspěvek, přísnější pravidla předčasné penze

Důchody v příštích letech porostou vždy minimálně o inflaci a třetinu reálných mezd. Návrhy změn představil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU ČSL. Mimořádné valorizace, díky nimž rostly důchody v uplynulých měsících, nahradí příspěvek k důchodu, který se bude dávat do penze automaticky. Resort také plánuje zpřísnění podmínek pro předčasné důchody. Nově do nich bude možné odejít 3 roky před řádným začátkem penze. Doteď to bylo 5 let. A vláda zvažuje také zavést u předčasných důchodů povinost 40 odpracovaných let.

O prosazení změn ve Sněmovně jedná Jurečka s opozicí. Kroky podle Jurečky vyžaduje dlouhodobost a udržitelnost důchodového systému. Kdyby měl fungovat v současné podobě, mohl by důchodový deficit za několik desetiletí činit přes pět procent hrubého domácího produktu, což představuje 300 miliard ročně, uvedl. Změny v celém důchodovém systému představí vláda v květnu. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) je na nich shoda v celé vládní koalici. Fiala to řekl novinářům v Manile, kde je v rámci své desetidenní cesty do Asie. Nejvýznamnější změnou je podle Fialy zavedení příspěvku. "Místo mimořádných valorizací bude tato sociální dávka, která nebude zvyšovat základ. Je to lepší mechanismus, protože tak překvapivě a náhle nezvyšuje základnu pro další důchody, jak to bylo doposud," vysvětlil. Jde o korekci, která byla potřeba, aby byl systém udržitelný dlouhodobě.

Opoziční strany návrhy změn ve valorizacích penzí kritizují. Nahrazení mimořádné valorizace důchodů dočasnými příspěvky znamená její faktické zrušení, sdělila ČTK předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová. Podle hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) se vláda rozhodla řešit schodek veřejných rozpočtů jen na úkor důchodců. SPD podle předsedy Tomia Okamury odmítá snižování řádných i mimořádných valorizací důchodů