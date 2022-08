Jurečka: O valorizaci příspěvků na bydlení vláda rozhodne v druhé polovině září

O valorizaci příspěvků na bydlení kvůli růstu cen energií bude vláda rozhodovat v druhé polovině září, aby úprava byla hotova k 1. říjnu. Vyplácí se zpětně za tři měsíce. Plán novinářům popsal před zasedáním vlády ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Dnes požádá Energetický regulační úřad o odhad průměrného zvýšení cen za poslední letošní čtvrtletí a také pro příští rok, který potřebuje k rozvaze.

Odhadovaný nárůst cen by se měl promítnout do takzvaných normativních nákladů, které se využívají při výpočtu výše dávek. Příspěvek na bydlení mohou získat lidé, kterým na úhradu přiměřeného bydlení nestačí v Praze 35 procent příjmu a jinde 30 procent. Dávka odpovídá pak rozdílu mezi skutečnými výdaji - ale nejvýš do normativních nákladů - a právě 30 či 35 procenty příjmu.

Pro letošek se normativy v nájmu podle počtu členů domácností a velikosti bydliště pohybují od 6746 do 22.495 korun. Podle odborníků na sociální problematiku jsou normativní částky nízké a neodpovídají realitě, a to zvlášť pro malé domácnosti ve velkých městech. S navýšením normativů a výdajů na dávky souhlasí ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).