Jurečka: Odklad novely může znamenat odchod až 10.000 lidí do předčasné penze

Do předčasného důchodu by kvůli odkladu platnosti zákona se změnami penzí mohlo odejít až 10.000 lidí. Příští rok by to mohlo zvednout výdaje o tři až čtyři miliardy korun. V pořadu Partie televize CNN Prima to dnes řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podmínky pro předčasný důchod zpřísňuje důchodová novela. Kabinet počítal původně s tím, že by změny mohly platit od září. Účinné budou ale až od října. Prezident Petr Pavel na konci srpna totiž sdělil, že má k normě výhrady a rozhodne, zda ji vetuje, nebo podepíše později. Podpis pak připojil 1. září, což znamenalo, že nabude účinnosti od října. Novela zkracuje od října možnost jít do penze dřív z pěti let na tři roky a zvyšuje krácení pobírané částky.

Poslanec opozičního a stínový ministr práce hnutí ANO Aleš Juchelka novelu kritizuje. Postup kabinetu i prezidenta označil za politikaření. "S těmi, kteří chtějí jít do penze, se hrála podivná hra. Hrál ji prezident i vláda," uvedl poslanec. Podle něj nebylo nutné pravidla měnit.

Prezident měl k novele výhrady. Chybělo mu přechodné období pro zkrácení možnosti předčasné penze. Vytýkal vládě i to, že nové nastavení mimořádných valorizací je dražší než to nynější. Podle Jurečky lidé o záměru zpřísnit podmínky předčasných penzí a zkrátit lhůtu věděli od dubna, mohli se podle toho případně zařídit. Dodal, že nový model mimořádných valorizací sice stojí víc, ale má omezit rozevírání nůžek mezi vyššími a nižšími penzemi.