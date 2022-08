Jurečka plánuje síť energetických poradců ke zvládání drahých energií

V Česku by mohla od podzimu začít fungovat síť poradců ke zvládání drahých energií. Energetické poradenství by se mohlo zaměřovat na možnosti úspor, získání podpory na obnovitelné zdroje i na případné využití dávek na bydlení. Novinářům to při své návštěvě Ústeckého kraje řekl vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Na poradenskou síť plánuje využít evropské peníze z operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+).

Poslanci se k debatě o energiích a zdražování sejdou v pátek 26. srpna. Mimořádnou schůzi svolala na základě podnětu poslanců opozičního hnutí ANO předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). ANO v souvislosti se zdražením plynu a elektřiny už dříve podalo návrh na snížení daně z přidané hodnoty na jejich dodání. Další předlohy poslanců hnutí se týkaly přesměrování části výnosu z prodejů emisních povolenek na zmírnění sociálních dopadů vysokých cen energií a zavedení kompenzací domácnostem za část regulované ceny elektřiny.