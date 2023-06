Jurečka počítá ve Sněmovně s dlouhou debatou o důchodech, připustil drobné změny

Vládní koalice počítá při debatě o důchodech se zasedáním Poslanecké sněmovny během noci a v pátek. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) připustil na tiskové konferenci před dnešním zahájením zasedání drobné změny v parametrech, to ale až v dalších čteních normy. Zopakoval, že s opozicí, která avizovala podrobnou debatu, diskutoval o návrzích na několika jednáních. Od kritiků změn se mu podle něj nedostává vize, jak systém do budoucna konsolidovat. Uvedl, že opozice s cílem návrhu souhlasí, nelíbí se jí ale kombinace jednotlivých parametrů.

Zpomalení valorizace a přísnější podmínky mají podle Jurečky přispět ke zmírnění propadu důchodového systému a snížení zadlužování. Důchody se navyšují pravidelně vždy od ledna. Nyní se zvedají o růst cen a o polovinu růstu reálných mezd. Od příštího roku by to mělo být o růst cen pro domácnosti důchodců a o třetinu růstu reálných mezd, tedy stejně jako před rokem 2018.

Předčasný důchod by měl být možný nejvýš tři roky před dosažením důchodového věku. Jít by do něj mohli lidé, kteří pracovali a platili odvody 40 let. Pobíraná částka v předčasném důchodu by se měla krátit víc než dosud. Podle novely by se u předčasného důchodu až do řádného termínu zásluhová část valorizovat neměla.

Novela se zpomalením valorizace penzí podle SPD poškodí současné i budoucí důchodce. Šéf strany Tomio Okamura avizoval obstrukce, mohou trvat přes noc či celý víkend.