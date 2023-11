Jurečka: Práci má 122.000 uprchlíků z Ukrajiny, jejich odvody převýší podporu

V Česku mělo tento týden práci přes 122.000 uprchlíků z Ukrajiny. Na odvodech příchozí letos zaplatí víc, než kolik jim stát poskytne na sociálních dávkách. Na tiskové konferenci po setkání s německým poslancem Seppem Müllerem (CDU/CSU) to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle něj tak v ČR pracuje asi 60 procent ukrajinských uprchlíků mezi 18 a 65 lety. Müller řekl, že v Německu je to devět procent a ČR by mohla v unii posloužit jako příklad pro úspěšné zaměstnávání běženců.

"Jsme země, která má v přepočtu na obyvatele největší počet uprchlíků z Ukrajiny. Velmi dobře se nám daří adaptační a integrační proces a zapojení na pracovním trhu. Upravujeme pravidla tak, abychom ukrajinské uprchlíky co nejdříve zapojili... tento týden bylo aktivních na pracovním trhu více než 122.000 ukrajinských uprchlíků. To číslo nám kontinuálně roste," uvedl Jurečka.

Podle něj je v Česku teď kolem 360.000 lidí z Ukrajiny s vízem k ochraně. Podle Jurečky k vysoké zaměstnanosti uprchlíků v Česku přispělo nastavení podpory, která se změnila od července. Organizace na pomoc příchozím omezení pomoci ale kritizovaly, podle nich se lidé dostávají do obtížné situace a dluhů.