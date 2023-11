Jurečka představí opatření reformy penzí, novelu chce předložit k projednání

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) se dnes chystá představit podobu reformních změn systému penzí. Návrh důchodové novely, která má úpravy obsahovat, chce poslat do legislativního procesu. Podle dřívějších plánů by opatření měla začít platit od roku 2025. Vláda svou reformu penzí zveřejnila 11. května. Novela by mohla obsahovat další posouvání důchodového věku podle prodlužování života, stanovení minimální penze, nižší výpočet nových penzí, ocenění práce v důchodu či péče o děti nebo úpravu vdovských a vdoveckých penzí.

Výdaje na důchody prudce rostou. V příštím roce by měly tvořit téměř třetinu všech výdajů státu. Na penzích by se mělo vyplatit přes 700 miliard korun, vybere se na ně ale asi kolem 660 miliard korun. Letos za první tři čtvrtletí deficit přesáhl 58 miliard korun. Podle ekonomů a expertů je beze změn systém neudržitelný.

Propad a zadlužování má pomoci podle návrhů zbrzdit odsouvání důchodového věku. Ten se teď zvedá každý rok u mužů o dva měsíce a u žen většinou o čtyři měsíce. Ve 30. letech se má dostat na 65 let. Jurečka už dřív popsal, že by se důchodová věková hranice každý rok stanovovala lidem, kterým bude 50 let, podle jejich doby dožití. Ročně by se tak zvyšovala nejvýš o měsíc až dva. Minimální důchod by mohl činit 20 procent průměrné mzdy. Výpočet nových důchodů by se mohl do roku 2035 postupně snižovat, výsledná částka by pak byla zhruba o 2000 korun nižší než za nynějších pravidel.