Jurečka představil novelu zákoníku, umožní mzdu v eurech či upraví výpovědi

Část pracovníků v Česku by od příštího roku mohla začít dostávat mzdu v eurech či jiné měně. Zaměstnavatelé by měli rodičům na rodičovské dva roky držet jejich pozici. Práci ve firmě by měli mít rodiče ale dál zaručenou do potomkových tří let. Výpovědní lhůta by nezačínala až na začátku dalšího měsíce, ale hned od doručení výpovědi. Při pracovníkově pochybení by se zkrátila na měsíc. Prodloužit by se naopak mohly zkušební doby. Na brigády o letních prázdninách by mohli začít chodit už čtrnáctiletí. Změny z další připravované novely zákoníku práce představil dnes novinářům ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Návrh by měla vláda dostat v květnu.

Podle návrhu by část pracovníků v Česku mohla od příštího roku začít dostávat výplatu v eurech či jiné měně. Dnes ji mohou pobírat lidé, pokud dělají v zahraničí. Podle Roučkové bude muset u zaměstnance být "cizí prvek", tedy třeba to, že je cizinec, má v zahraničí rodinu, je pendler. "Musí tam být konkrétní důvod, aby to mohlo být takto vypláceno. Nemůže si firma říci, že tak bude platit běžného českého pracovníka, který se nepohybuje v zahraničí," řekl Jurečka. Dodal, že sám měl "vyšší ambice" a takhle rozhodla koalice i s ohledem na ČNB a další skutečnosti. Označil to za "umírněný kompromis".

Zkušební doba by se mohla naopak prodloužit až na čtyři měsíce a u vedoucích pak až na osm měsíců. Pracovníci by si mohli po dohodě s vedením sami rozvrhnout směny na pracovišti, teď to mohou dělat jen při práci z domova či na dálku.