Jurečka: Příspěvek 5000 Kč na dítě bude do ročního příjmu rodiny 1 mil Kč hrubého

Plánovaný příspěvek 5000 korun na dítě do 18 let by měly získat domácnosti s ročním příjmem do jednoho milionu korun hrubého, ne čistého. Původní informaci opravil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Serveru Seznam Zprávy to předtím sdělil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Počet rodin s nárokem na příspěvek by se tak proti původnímu plánu zúžil. Záměr vyplatit 5000 korun na dítě do 18 let rodinám s příjmem do milionu korun oznámila vláda ve středu pozdě večer po svém zasedání. Opatření má podle kabinetu zmírnit dopady vysoké inflace.

"Pomoc rodinám se bude týkat těch, jejichž příjem je do jednoho milionu korun hrubého. Na tiskové konferenci jsem sdělil nepřesnost, za kterou se omlouvám," uvedl dnes na twitteru Jurečka. Dodal, že se nechce vymlouvat, ale ve svých poznámkách měl i jiné navrhované varianty, takže se přehlédl. Podpora by se měla týkat domácností, které mají měsíční příjem v průměru 83.333 korun hrubého. V čistém po dani a odvodech je částka nižší. Průměrná hrubá mzda podle statistického úřadu loni za celý rok činila 37.839 korun, v posledním loňském čtvrtletí se dostala na 40.135 korun. Příjem domácností s nárokem na plánovanou pětitisícovou podporu na dítě je tak vyšší než dva průměrné výdělky.