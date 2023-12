Jurečka: Příspěvek na bydlení a přídavky se dají teď vyřizovat digitálně

Příspěvky na bydlení a přídavky na děti je ode dneška možné vyřizovat plně elektronicky. Digitálně mohou lidé přes aplikaci na resortním portálu Jenda dokládat také údaje o nákladech či příjmech pro potvrzení nároku na dávku, které musí úřadu práce pravidelně dodávat několikrát ročně. Na tiskové konferenci to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle něj jsou tak plně digitalizované tři nejčastější dávky s nejvyššími výdaji. Vedle příspěvku na bydlení a dětských přídavků je to ještě rodičovská. "Dneškem oficiálně startujeme, že v klientské zóně Jenda (aplikace na webu) přibude možnost odbavit nejen ´rodičák´, ale i příspěvek na bydlení a přídavek na dítě. Víc jak milion lidí nebude muset chodit na úřad práce," uvedl Jurečka. Plné elektronické vyřizování dalších dvou dávek označil za pokrok v digitalizaci. "Posouváme státní správu o obrovský kus dál na úroveň 21. století," dodal ministr. Úřad práce vyplatil letos v říjnu podle údajů ministerstva 342.300 přídavků na dítě, 266.700 příspěvků na bydlení a 262.600 rodičovských příspěvků. Od počátku roku do konce října putovalo do rodičovské 26,17 miliardy korun, do příspěvků na bydlení 14,82 miliardy a do přídavků 4,57 miliardy korun.